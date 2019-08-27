Açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek

Gazze'de onlarca kişi, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenledi.

İslami Cihad Hareketi ile Muhcetul Kudüs Şehit ve Esirler Derneği tarafından düzenlenen gösteriye katılan Filistinliler, beraber yatsı namazı kılarak tutuklu Filistinlilerin özgürlüğüne kavuşması için dua etti.

AA muhabirine konuşan Muhcetul Kudüs Şehit ve Esirler Derneği Müdürü Yasir Mizhir, düzenledikleri gösteriyle İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Filistinli mahkumların idari tutukluğa karşı çıktığını aktaran Mizhir, tutukluların İsrail hapishanelerindeki koşullarının iyileşmesi için dua ettiklerini kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyeti, halihazırda İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 8 Filistinlinin hapishane şartlarını ve idari tutukluluğu protesto etmek için açlık grevinde olduğunu açıklamıştı.

İsrail'den Filistinlilere idari tutukluluk

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistinli tutuklular, İsrail'in bu tür hukuksuz uygulamalarını protesto etmek ve seslerini duyurabilmek için zaman zaman açlık grevine başvuruyor.