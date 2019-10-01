Açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek için Gazze Şeridi'nde gösteri düzenledi.

Şehitler ve Esirler İçin Kudüs Ruhu Derneği tarafından, Gazze'deki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) merkezi önünde düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı. Eylemciler taşıdıkları pankart ve dövizlerle İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlallerine dikkati çekti.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel, burada yaptığı konuşmada, başta 62 gündür açlık grevinde olan Tarık Kadan olmak üzere, İsrail hapishanelerindeki tüm tutukluların durumunu yakından takip ettiklerini söyledi.

Tutuklularla dayanışma için İsrail'e karşı ayaklanma çağrısı yapan Mudellel, uluslararası topluma "İsrail hapishanelerindeki tutukluların kurtuluşu için adım atılması" çağrısında bulundu.

Mudellel ayrıca, Ramallah yönetiminden de Filistinli tutukları uluslararası alanda savunmasını ve gerçekleştirilen ihlallerde sorumluluğu bulunan İsrailli yetkililer hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmasını istedi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.



İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistinli tutuklular, İsrail'in bu tür hukuksuz uygulamalarını protesto etmek ve seslerini duyurabilmek için zaman zaman açlık grevine başvuruyor.