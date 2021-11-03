Açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek için Gazze'de "dayanışma çadırı" - Son Dakika

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İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için cezaevlerinde açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklulara destek amacıyla Gazze Şeridi'nde 2 günlük açlık grevinin yapılacağı bir "dayanışma çadırı" kuruldu.

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Birliğine bağlı Esirler Komitesi tarafından Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde kurulan dayanışma çadırında bazı Filistinlilerin söz konusu tutuklulara destek vermek için 2 günlük açlık grevine gideceği bildirildi.

Filistinli direniş gruplarının liderleri de dayanışma çadırının önünde "açlık grevcisi" yazılı pankartlar taşıdı.

Hamas yetkililerinden İsmail Rıdvan, burada yaptığı konuşmada, İsrail hapishanelerinde açlık grevini sürdüren Filistinlilerin hayatından tümüyle Tel Aviv yönetiminin sorumlu olduğunu söyledi.

Filistinli tutuklulardan tek birinin canına zarar gelmesi durumunda "dengelerin altüst olacağını" dile getiren Rıdvan, İsrail'in "bu denklemi iyi anlaması gerektiğini" ifade etti.

Rıdvan, Filistin halkından İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle dayanışma halini sürdürmelerini ve bu meseleye ilişkin eylemlerini artırmalarını istedi.

Hamaslı yetkili ayrıca uluslararası insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına da "İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara karşı işlenen suçlara son verilmesi için acilen harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

İsrail hapishanelerinde "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevini sürdüren 6 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Filistin Esir Cemiyeti, 24 Ekim'deki açıklamasında, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevi yapan Filistinli tutukluların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.