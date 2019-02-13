Açlık Grevindeki Hdp'li Güven, Hastaneye Kaldırıldı (4)
7 saat önce
TEDAVİYİ REDDETTİ, EVİNE GÖTÜRÜLDÜDiyarbakır'da, açlık grevini sürdürdüğü evinde rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, doktorların ısrarına rağmen tedaviyi kabul etmeyerek, bu yönde imza verdi.
TEDAVİYİ REDDETTİ, EVİNE GÖTÜRÜLDÜ Diyarbakır
'da, açlık grevini sürdürdüğü evinde rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven
, doktorların ısrarına rağmen tedaviyi kabul etmeyerek, bu yönde imza verdi. Hastanede bir süre kalp ritmi dinlenen Güven, kendi istediğiyle ambulansla evine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:53 Kaynak: DHA
Açlık Grevindeki HDP'li Leyla Güven Kaldırıldığı Hastanede Tedavi Görmeyi Kabul Etmedi
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