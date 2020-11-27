Açlık greviyle İsrail'e geri adım attıran Filistinli Ahres: "İsrail'in işgal politikasını gözler önüne sermek için greve gittim" - Son Dakika

Açlık greviyle İsrail'e geri adım attıran Filistinli Ahres: "İsrail'in işgal politikasını gözler önüne sermek için greve gittim"

27.11.2020 15:59
Açlık greviyle İsrail'e geri adım attıran Filistinli Ahres:

İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı başlattığı açlık grevini 103 gün sürdürmesi sonucunda serbest bırakılan Filistinli Mahir el-Ahres, İsrail işgalini ifşa etmeyi başardığını belirtti.

İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı başlattığı açlık grevini 103 gün sürdürmesi sonucunda serbest bırakılan Filistinli Mahir el-Ahres, İsrail işgalini ifşa etmeyi başardığını belirtti.

İsrail tarafından dün serbest bırakılan Ahres, Cenin kentindeki Sile ez-Zahr beldesindeki evinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 3,5 ay boyunca açlık grevini sürdüren 49 yaşındaki Filistinli, "İradem İsrail işgaline karşı zafer kazandı. Silahımız yok ama işgal ve onun ırkçı politikalarına karşı koyacak güçlü iradeye ve kararlılığa sahibiz." dedi.

Altı çocuk babası Ahres, "İsrail'in işgal politikasını gözler önüne sermek ve ifşa etmek için açlık grevine gittim ve bunu başardım; bize karşı uygulanan bu zulme sessiz kalamayız." ifadelerini kullandı.

Ahres, bir gün dahi tutuklanmayı kabul etmeyeceğini, tekrar tutuklamaya kalkarlarsa yeniden açlık grevine gireceğini belirterek, "Açlık grevi sırasında işgalcilerin beni öldürmeyi planladıklarını hissettim. İşgalciler benim ve tüm tutukluların iradesini kırana kadar taleplerin uygulanmasını geciktiriyor." diye konuştu.

"Filistinli tutuklular en iğrenç İsrail suçlarına maruz kalıyor"

İsrail hapishanelerinde tutuklu arkadaşlarının "en iğrenç İsrail suçlarına" maruz kaldığına işaret eden Mahir el-Ahres, arkasında işkence gören esirler bıraktığını vurgulayarak, bundan sonra onları desteklemek ve serbest bırakılmaları için çalışacağını söyledi.

Filistinli gruplara bölünmeleri bitirip birlik olma çağrısı yapan Ahres, birlik olarak işgalcileri hezimete uğrattıklarını, halkın sağlam duruşu olmadan bu işgalcilerle müzakere etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Ahres, açlık grevi sonrasındaki sağlık durumuna ilişkin ise "İyiyim ve öyle de olacağım." ifadesini kullandı.

Açlık grevi süresince zor günlerden geçtiğini kaydeden Ahres, "Şehadete yaklaştığımı hissettim. Tüm acılara ve zorluklara rağmen sabrettim. Zafer sabırdan başka bir şey değildir." diye konuştu.

Davasıyla ilgili uluslararası ve Filistinliler arasındaki dayanışmadan övgüyle söz eden Ahres, "Tutuklular meselesi her zaman Filistin halkını işgalciler karşısında birleştiriyor. İşgalciler her zaman aramızda anlaşmazlık çıkarmaya çalıştı ama başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres, İsrail'in serbest bırakma kararına karşılık 103 gündür sürdürdüğü açlık grevine 6 Kasım'da son vermiş, dün de serbest bırakılmıştı.

Ahres, idari tutukluluk kararına tepki için açlık grevine başlamıştı

İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

İnsan hakları örgütlerine göre, İsrail hapishanelerinde 155'i çocuk, yaklaşık 350'si idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 4 bin 400 tutuklu bulunuyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Açlık greviyle İsrail'e geri adım attıran Filistinli Ahres: 'İsrail'in işgal politikasını gözler önüne sermek için greve gittim' - Son Dakika


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