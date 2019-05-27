Açlık sınırı 2 bin 124 lira oldu
1 saat önce
Mayısta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 124, yoksulluk sınırı 6 bin 918 lira olarak belirlendi.
Mayısta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 124, yoksulluk sınırı 6 bin 918 lira olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:23
Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi
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