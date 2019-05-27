Son Dakika Haberleri: Açlık sınırı 2 bin 124 lira oldu

Açlık sınırı 2 bin 124 lira oldu

1 saat önce

Mayısta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 124, yoksulluk sınırı 6 bin 918 lira olarak belirlendi.

Açlık sınırı 2 bin 124 lira oldu, System.String[]
Mayısta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 124, yoksulluk sınırı 6 bin 918 lira olarak belirlendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:23 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi Fiat ve Renault Birleşmesine Fransa'dan Yeşil Işık Sağlık Bakanlığı, Küba İle Aşı ve Kanser İlaçlarının Üretiminde İş Birliği Kararı Aldı Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin TL Gelir Elde Edebiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 16:09:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Açlık sınırı 2 bin 124 lira oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]