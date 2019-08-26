Açlık sınırı 2 bin 58, yoksulluk sınırı 6 bin 705 lira oldu
1 saat önce
Türk-İş'in araştırmasına göre, ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 58, yoksulluk sınırı ise 6 bin 705 lira oldu.
Türk-İş'in araştırmasına göre, ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 58, yoksulluk sınırı ise 6 bin 705 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:55
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