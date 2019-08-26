Son Dakika Haberleri: Açlık sınırı 2 bin 58, yoksulluk sınırı 6 bin 705 lira oldu
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Açlık sınırı 2 bin 58, yoksulluk sınırı 6 bin 705 lira oldu

1 saat önce

Türk-İş'in araştırmasına göre, ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 58, yoksulluk sınırı ise 6 bin 705 lira oldu.

Açlık sınırı 2 bin 58, yoksulluk sınırı 6 bin 705 lira oldu, System.String[]

Türk-İş'in araştırmasına göre, ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 58, yoksulluk sınırı ise 6 bin 705 lira oldu.

Türk İş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:55 
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