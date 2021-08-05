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Açlık sınırı 2 bin 851 Lira oldu - Son Dakika

Açlık sınırı 2 bin 851 Lira oldu

05.08.2021 23:12
Açlık sınırı 2 bin 851 Lira oldu, System.String[]

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.851,7 TL, yoksulluk sınırı ise 8.135,9 TL olarak belirlendi.

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.851,7 TL, yoksulluk sınırı ise 8.135,9 TL olarak belirlendi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Temmuz ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.851,7 TL, yoksulluk sınırı ise 8.135,9 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Temmuz ayında Haziran ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 2,86'lık bir artış yaşandı. Temmuz ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 19,63 artışla salatalık, yüzde 18,33 artışla kuru soğan, yüzde 16,12 artışla kayısı, yüzde 14,72 artışla limon; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 9,25 azalışla patlıcan, yüzde 8,32 azalışla kiraz, yüzde 7,5 azalışla kabak, yüzde 7,25 azalışla taze fasulye madde fiyatlarında yaşandı.

Temmuz ayında Haziran ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 2,67'lik bir artış gözlenirken; Temmuz ayında Haziran ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 1,05'lik bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise Temmuz ayında Haziran ayına göre yüzde 15,01'lik bir artış olarak gözlemlendi.

Ulaşım ve Eğitim Madde Fiyatlarında Artış Yaşandı

Temmuz ayında Haziran ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,69'luk bir artış olduğu belirlendi. Haziran ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 9,95 artışla LPG dolum ücreti, yüzde 9,6 artışla araba kiralama ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Haziran ayına göre yüzde 1,25 azalışla şehirlerarası otobüs ücretinde düşüş gözlemlendi.

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 2,08'lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Haziran ayına göre değişimin yüzde 29,42 artışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 13,08 artışla sinema madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,5 azalışla yurtiçi hafta sonu turları fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,89'luk bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Haziran ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 4,14 artışla tıraş malzemeleri, yüzde 3,26 artışla tuvalet kağıdı madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Haziran ayına göre yüzde 2,71 azalışla makyaj malzemeleri, yüzde 1,83 azalışla parfümler fiyatında düşüş gözlemlendi.

Giyim Madde Fiyatlarında Düşüş Yaşandı

Temmuz ayında Haziran ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 0,04'lük bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Haziran ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 3,51 artışla eşarp, yüzde 2,38 artışla giysi tamir ücretleri, yüzde 2,06 artışla çorap madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Haziran ayına göre yüzde azalışla 5,22 kadın ceketi, yüzde 2,99 azalışla çocuk eşofmanı, yüzde 2,39 azalışla elbise madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi.

Temmuz ayında Haziran ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,71'lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,01 artışla ameliyat ücreti; yüzde 0,42 azalışla hastane yatak ücreti fiyatlarında olduğu tespit edildi.

Temmuz ayında Haziran ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,91'lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Haziran ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,22 artışla telefon yedek parçaları; yüzde 0,34 azalışla cep telefonu görüşme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 2,6'lık bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Haziran ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 8,49 artışla yer ve duvar döşemesi madde fiyatlarında olduğu gözlendi. - ANKARA

Türk Lirası, Memur Sen, Türkiye, Haziran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Açlık sınırı 2 bin 851 Lira oldu - Son Dakika Ekonomi


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