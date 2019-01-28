Açlık sınırı 2000 lirayı geçti
1 saat önce
Türk-İş, ocak ayında yoksulluk sınırının 6.543 TL, açlık sınırının ise 2.009 TL olduğunu açıkladı.
Türk-İş, ocak ayında yoksulluk sınırının 6.543 TL, açlık sınırının ise 2.009 TL olduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:17
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