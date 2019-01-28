Son Dakika Haberleri: Açlık sınırı 2000 lirayı geçti

Açlık sınırı 2000 lirayı geçti

1 saat önce

Türk-İş, ocak ayında yoksulluk sınırının 6.543 TL, açlık sınırının ise 2.009 TL olduğunu açıkladı.

Açlık sınırı 2000 lirayı geçti, System.String[]
Türk-İş, ocak ayında yoksulluk sınırının 6.543 TL, açlık sınırının ise 2.009 TL olduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:17 

Türk İş, Ekonomi
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