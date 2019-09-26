Son Dakika Haberleri: Açlık sınırı 2064 lira oldu
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Açlık sınırı 2064 lira oldu

51 dakika önce

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.064,52 TL oldu.

Açlık sınırı 2064 lira oldu, System.String[]

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.064,52 TL oldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:35 
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