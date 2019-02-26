Son Dakika Haberleri: Açlık sınırı bir yılda 392 TL yükseldi

Açlık sınırı bir yılda 392 TL yükseldi

1 saat önce

Ankara'da gıda enflasyonu Şubat'ta yüzde 1 arttı; 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 6,609 TL'ye ulaştı.

Açlık sınırı bir yılda 392 TL yükseldi, System.String[]
Ankara'da gıda enflasyonu Şubat'ta yüzde 1 arttı; 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 6,609 TL'ye ulaştı. Bir ayda ortalama kilogram fiyatı sebzede yüzde 4.71, meyvede ise yüzde 4.74 yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:40 

Ankara, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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