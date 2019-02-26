Açlık sınırı bir yılda 392 TL yükseldi
1 saat önce
Ankara'da gıda enflasyonu Şubat'ta yüzde 1 arttı; 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 6,609 TL'ye ulaştı.
Ankara
'da gıda enflasyonu Şubat'ta yüzde 1 arttı; 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 6,609 TL'ye ulaştı. Bir ayda ortalama kilogram fiyatı sebzede yüzde 4.71, meyvede ise yüzde 4.74 yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:40
Bir Yılda 392 TL Yükseldi! İşte 4 Kişilik Bir Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı
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