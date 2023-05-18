Kenya'daki "Açlık tarikatı"nda ceset sayısı 227 olurken 611 kişi ise hala kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Kenya'daki "Açlık tarikatı"nda ceset sayısı 227 olurken 611 kişi ise hala kayıp

18.05.2023 11:54

Kenya'da tuttukları ölüm orucu nedeniyle öldüğü tespit edilen kişilerin sayısı 227'ye çıktı. Yetkililer hala 611 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan "açlık tarikatı" soruşturmasında toplu mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldı. Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını ve ceset sayısının 227'ye yükseldiğini açıkladı.

611 KİŞİ KAYIP

Onyancha, gözaltına alınanların sayısının 26'ya yükseldiği ve tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 611 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

'Açlık tarikatı' soruşturmasında ceset sayısı 227'ye yükseldi

ORGANLARI ÇIKARILMIŞ

Öte yandan organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşılmıştı. Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.

'Açlık tarikatı' soruşturmasında ceset sayısı 227'ye yükseldi

PAPAZ İNSANLARI ÖLÜME SÜRÜKLEDİ

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti. Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

'Açlık tarikatı' soruşturmasında ceset sayısı 227'ye yükseldi

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'daki 'Açlık tarikatı'nda ceset sayısı 227 olurken 611 kişi ise hala kayıp - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Kılıçdaroğlu son vaadiyle adeta Sinan Oğan'a seslendi: Tüm mültecileri evlerine göndereceğim
11:49 Yargıtay, Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezasını onadı
11:50 Kime destek vereceği merak konusu! Sinan Oğan, Davutoğlu ile görüştü
11:42 Angelina Jolie, mülteciler ve dezavantajlı gruplara destek için moda dünyasına atıldı
11:32 Son Dakika: Yargıtay, Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezasını onadı
11:23 Canan Kaftancıoğlu'ndan Öcalan yorumu: O bir terör örgütü kurucusudur, Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur
11:19 Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı
11:06 Canan Kaftancıoğlu: Öcalan terör örgütü kurucusudur, Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur
11:07 Seçimlerden sonra depremzedelere hakaret eden kadın bu kez 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan gözaltına alındı
11:07 Depremzedelere hakaret eden kadın bu kez 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2023 12:45:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kenya'daki "Açlık tarikatı"nda ceset sayısı 227 olurken 611 kişi ise hala kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement