Açlıktan baygın halde bulunan sokak köpeği, hayata döndürüldü - Son Dakika
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Açlıktan baygın halde bulunan sokak köpeği, hayata döndürüldü

Açlıktan baygın halde bulunan sokak köpeği, hayata döndürüldü

26.01.2021 09:53

ESKİŞEHİR'de açlıktan baygın halde bulunan sokak köpeği, Odunpazarı Hayvan Sağlığı Merkezi'nde tedavi edilerek,hayata döndürüldü.

ESKİŞEHİR'de açlıktan baygın halde bulunan sokak köpeği, Odunpazarı Hayvan Sağlığı Merkezi'nde tedavi edilerek,hayata döndürüldü.

Köpeğin aç kaldığı için sindirim problemi yaşadığını söyleyen Veteriner Hekim Ummahan Deniz, "Uyguladığımız tedaviyle iyiye gittiğini gördük, hareketlenmeye başladı. İlk günkü halinden eser yok, bu bizi çok mutlu etti. Daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hayvanseverler, yiyecek bulamadığı için aç kalan sokak köpeğini baygın halde buldu. Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi'ne götürülen köpek, veteriner hekim tarafından tedaviye alındı.

Veteriner Hekim Ummahan Deniz, soğuk havalarda hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiğini, bu dönemlerde aç kalan hayvan sayısında artış yaşandığını söyledi. Köpeğin hemen tedaviye aldıklarını ifade eden Deniz, "Birkaç gün aç kaldığı için bir sindirim problemiyle karşı karşıya kaldık. Tedavimiz iyiye gidiyor. Bizim her zaman söylediğimiz gibi, herkes elinden geldiğince bir kap su, bir kap mama konusunda destek olsun. Biz zaten tedavi konusunda vatandaşın yanındayız. Köpeğin tedavisi konusunda ise yeme- içmeyi oral yolla kabul etmediği için biz de damar yolu açarak beslemesine devam ediyoruz. İlk geldiği güne göre bir hayli toparladı. Ama her hastalıkta bir anda toparlanıp iyileşme gözleyemiyoruz. Takibini sürekli yapıyoruz, ilgilenen hayvanseverlerden ne kadar mama tükettiği ne kadar su içtiği bilgisini sürekli alıyoruz. Herhangi bir kusma, ishal gibi problemi var mı takip ediyoruz. Bunların hepsi, tanı ve tedavi konusunda bize yardımcı oluyor. Şimdi uyguladığımız tedavi ile iyiye gittiğini gördük, hareketlenmeye başladı. İlk günkü halinden eser yok, o bizi çok mutlu etti. Daha iyi olacağını düşünüyoruz. İki, üç gün su veya mama olmadığında hayvanlar hayati tehlikeye girecek boyutta sıkıntılar yaşıyor" dedi.

'SOKAĞA BIRAKILAN SULARA ZEYTİNYAĞI EKLEYİN'

Eskişehir'de halkın sokak hayvanlarına karşı çok duyarlı olduğunu belirten veteriner Deniz, herkesin sokak hayvanları için elinden gelen desteği vermesi gerektiğini söyledi. Sokağa koyulan suların soğuk havalarda donduğunu kaydeden Ummahan Deniz, zeytinyağı eklenmesini tavsiye ederek, şunları söyledi:

"Havalar soğuk olduğundan, hayvanseverlerin sokak hayvanları için bıraktıkları sulara birazcık zeytinyağı karıştırırlarsa bu suyun donmasını bir süre engelleyebilir. Mama konusunda da hayvanların sindirim sistemini rahatsız etmeyecek şekilde evdeki yemek artıklarından verebilirler. Ama bunları da paketlerken biraz özen gösterirlerse çok iyi olur. Çünkü hayvanlar aç kaldıkları zaman çöpleri karıştırdıklarında yabancı maddelerle kendilerini yaralayabiliyorlar. Sindirim kanalından mideye kadar, bizim zor tedavi edebileceğimiz hasarlara sebep oluyor. Bu konuda dikkatli olurlarsa, herkes kendi bölgesindeki hayvana sahip çıkarsa ve bu duyarlılığı daha da artırabilirsek çok güzel olur."

Kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için Odunpazarı Belediyesi ekipleri ve hayvanseverler, park ve bahçeler ile kırsal mahallelerde besleme çalışması yapıyor.

Kaynak: DHA
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