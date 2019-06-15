Son Dakika Haberleri: Açlıktan bayılan kediyi kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata bağladılar
Son Dakika Güncel Haber

Açlıktan bayılan kediyi kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata bağladılar

21 dakika önce

Kayseri'de itfaiye ekipleri, ağaçta mahsur kalan ve açlıktan bayılan kediyi kurtardıktan sonra kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.

Açlıktan bayılan kediyi kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata bağladılar, System.String[]
Kayseri'de itfaiye ekipleri, ağaçta mahsur kalan ve açlıktan bayılan kediyi kurtardıktan sonra kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürdü. Ekiplerin bu hareketi vatandaşları duygulandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Kocasinan ilçesinde bulunan Mimarsinan Mahallesi'nde ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak üzere gitti. Mahsur kalan kediyi kurtaran ekipler, kedinin açlıktan bayıldığını ve yaşam fonksiyonlarının olmadığını gördü. Bunun üzerine kedinin üzerine soğuk su döken İtfaiye Amiri Mehmet Ali Nalbant, kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Uzun uğraşlar sonucu kendine gelen kediyi gören itfaiye ekipleri büyük mutluluk yaşadı. İtfaiye ekiplerinin verdiği bu mücadele, vatandaşların da takdirini topladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:20 Kaynak: İHA
Kayseri, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 ahşap ev, yıldırım isabet edince alevlere teslim oldu "Dedemizden kaldı" deyip turistik yolu kapattılar! CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 15:41:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Açlıktan bayılan kediyi kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata bağladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]