Son Dakika Haberleri: Açlıktan Bitkin Düşen Peçeli Baykuşa Sahip Çıktı

Açlıktan Bitkin Düşen Peçeli Baykuşa Sahip Çıktı

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir vatandaş yerde bitkin halde bulduğu peçeli baykuşa sahip çıktı.

Açlıktan Bitkin Düşen Peçeli Baykuşa Sahip Çıktı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir vatandaş yerde bitkin halde bulduğu peçeli baykuşa sahip çıktı.


Evine gittiği sırada yerde sürünen peçeli baykuşu yakalayan Fatih Gülseren, kuşu veterinere götürdü.

Açlıktan bitkin düşüp ayakları üzerinde duramadığı anlaşılan baykuşun tedavisini sağlayan Gülseren, kuşu eve götürdü.

İki gündür peçeli baykuşu besleyen Gülseren, yaptığı açıklamada, Orman Bölge Müdürlüğünü aradığını, kuşun bakımı ve sağlığı için oraya teslim edeceğini söyledi.

Peçeli baykuşun bir an önce iyileşmesini ve doğaya dönmesini istediğini dile getiren Gülseren, "Dün evime giderken bu güzel baykuşu yerde sürünürken buldum. Ben almasaydım kediler kapacaktı. Hiçbir şekilde ayaklarının üzerine basamıyordu ve sürünerek gidiyordu. Hemen veterinere götürdüm ve çok şükür kırık, çıkık hiçbir şeyi yokmuş, sadece açlıktan bitkin düşmüş. Veteriner arkadaşımızdan aldığımız ilaçla besledik. Biraz kendine gelmeye başladı ama hala ayaklarının üzerine basamıyor. Yarın Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etmeyi düşünüyoruz. İnşallah iyileşerek yeniden kendi yaşam alanı olan doğaya kavuşur." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:12 Kaynak: AA

Fatih, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa
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