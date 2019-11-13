Açlıktan bitkin düşen yavru köpek bakıma alındı

VAN'ın merkez Tuşba ilçesinde, bitkin halde bulunan yavru köpek, belediye ekipleri tarafından doyurulup, tedaviye alındı.

Van- Erciş karayolu üzerine boş arazide bitkin halde bulunan yavru köpeği fark eden vatandaşlar, Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Tuşba Belediyesi ekipleri, açlıktan güçsüz düşen yavru köpeğe süt vererek besledi. Ekipler, daha sonra sokak hayvanları toplama aracına bindirdiği yavru köpeği, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınma Merkezi'ne götürdü. Burada veteriner hekimler tarafından müdahale edilen yavru köpek, gözetim altına alındı. Yavru köpeğin tamamen iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.