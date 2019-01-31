Son Dakika Haberleri: Açlıktan Halsiz Düşen Yavru Atmaca Tedavi Altına Alındı

Açlıktan Halsiz Düşen Yavru Atmaca Tedavi Altına Alındı

19 dakika önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, devriye görevi yürüten jandarma ekiplerince yol kenarında bulunan yavru atmaca, tedavi altına alındı.

Açlıktan Halsiz Düşen Yavru Atmaca Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, devriye görevi yürüten jandarma ekiplerince yol kenarında bulunan yavru atmaca, tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Küçükyenice-Gemici köyü mevkisinde, yol kenarında bitkin haldeki yavru atmacaya rastladı.

Ekip tarafından alınan atmaca, tedavi için veteriner hekime götürüldü.

Veteriner hekim Soner Aktemur, AA muhabirine, atmacanın vücudunda herhangi bir yara olmadığını, sadece açlığa bağlı halsizlik yaşadığını tespit ettiklerini söyledi.

İlaç ve gıda takviyesi yaptığını belirten Aktemur, atmacanın birkaç gün gözetim altında kaldıktan sonra doğal hayata bırakılacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:59 Kaynak: AA

Gölpazarı, Bilecik, Jandarma, Güncel
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