Açlıktan ölmek üzere olan 5 yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

Açlıktan ölmek üzere olan 5 yavru köpek kurtarıldı

GAZİANTEP - Sokağa terk edilmiş 5 yavru köpek açlıktan toprak yerken bulundular.

Gaziantyep'in İslahiye İlçesi Hacı Ali Öztürk mahallesi mezbaha caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir bakkal açlıktan toprak yemeye çalışan 5 yavru köpeği fark ederek kurtardı. Yavru köpeklere Dilsiz kullar yaşam merkezi çalışanları sahip çıktı. Köpekleri bulan mahalle bakkalı Ali Han ise, "Sabah saatlerinde iş yerimde oturduğum sırada küçük bir kız çocuğu gelerek iş yerinizin önünde yavru köpekleri siz mi beliyorsunuz deyince bir baktım ki beş tane yavru köpek bırakmışlar. Ben hayvanları çok seven birisiyim. Geldiğimde yavru köpekler açlıktan toprak yediklerini görünce içim parçalandı. Hemen bakkaldan bir süt açtım ekmekle karıştırıp onların karnı doyurduktan sonra İslahiye'de bulunan barınak çalışanlarına haber verdim. Onlarda gelip yavruları aldılar" diye konuştu.