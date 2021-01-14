Açlıktan yürüyemeyen yavru köpeğin tedavisine başlandı - Son Dakika

Açlıktan yürüyemeyen yavru köpeğin tedavisine başlandı

14.01.2021 19:33

Açlıktan yürüyemeyen yavru köpeğin tedavisine başlandı Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'in sosyal medya üzerinden çağrıda bulunduğu, yetersiz beslenme sebebiyle yürümekte zorluk çeken yavru köpek için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yavru köpeğe ulaşarak tedavisine başladı.

Açlıktan yürüyemeyen yavru köpeğin tedavisine başlandı

MANİSA - Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'in sosyal medya üzerinden çağrıda bulunduğu, yetersiz beslenme sebebiyle yürümekte zorluk çeken yavru köpek için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yavru köpeğe ulaşarak tedavisine başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'in Sarıgöl'de yürümekte zorluk çeken bir köpeğin tedavisinin yapılması yönünde yaptığı çağrıya duyarsız kalmadı. Hızla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Sarıgöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte yavru köpeğin ilk muayenesini ilçede yaptı. İlçede yapılan muayenenin ardından yavru köpek tedavi edilmek üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da, Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret ederek, köpeğe uygulanacak olan tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı.

Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Yavru köpeğin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için destek tedavisi uygulanacağını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "Manisa Vali Yardımcımızın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız ile irtibata geçtik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatıyla arkadaşlarımız Sarıgöl'de köpeğe ilk muayenesini yaptı. Yavru köpeği tedavisinin yapılması için daha sonra, Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdik. Uzman arkadaşlarımız, yetersiz beslenme nedeniyle bir sağlık sorunu olduğunu belirttiler. Burada yapacağımız tedavinin ardından tekrar sağlığına kavuşacağına inanıyorum. Duyarlılığından dolayı Manisa halkımıza ve değerli Vali Yardımcımıza şahsım adına teşekkür ediyorum. Hayvanlar bizim değer yargılarımızdır" dedi.

Açlıktan yürüyemeyen yavru köpeğin tedavisine başlandı
Açlıktan yürüyemeyen yavru köpeğin tedavisine başlandı
Açlıktan yürüyemeyen yavru köpeğin tedavisine başlandı
Açlıktan yürüyemeyen yavru köpeğin tedavisine başlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Manisa, Medya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Açlıktan yürüyemeyen yavru köpeğin tedavisine başlandı - Son Dakika


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