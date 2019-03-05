Acronis Ceo'su Serguei Beloussov Röportajı | Blockchain ile Siber Güvenlik

Dijitital dünyanın önemli teknoloji firmalarından biri olan Acronis, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Siber Koruma Geliştiricileri Konferansı düzenledi.

Dijitital dünyanın önemli teknoloji firmalarından biri olan Acronis, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Siber Koruma Geliştiricileri Konferansı düzenledi. Biz de bu konferansta CEO Serguei Beloussov'a sorularımızı yönelttik.

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