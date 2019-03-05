Son Dakika Haberleri: Acronis Ceo'su Serguei Beloussov Röportajı | Blockchain ile Siber Güvenlik

Acronis Ceo'su Serguei Beloussov Röportajı | Blockchain ile Siber Güvenlik

1 saat önce

Dijitital dünyanın önemli teknoloji firmalarından biri olan Acronis, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Siber Koruma Geliştiricileri Konferansı düzenledi.

Dijitital dünyanın önemli teknoloji firmalarından biri olan Acronis, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Siber Koruma Geliştiricileri Konferansı düzenledi. Biz de bu konferansta CEO Serguei Beloussov'a sorularımızı yönelttik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:26 Kaynak: Youtube

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