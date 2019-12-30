AÇSH İl Müdürlüğü 'Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AÇSH İl Müdürlüğü 'Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirdi - Son Dakika

AÇSH İl Müdürlüğü 'Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirdi

6 saat önce

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2019 yılı içerisinde yaptıkları etkinliklerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

AÇSH İl Müdürlüğü 'Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirdi, System.String[]

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2019 yılı içerisinde yaptıkları etkinliklerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.


Yıl boyunca yapılan etkinliklerin hazırlanan sunumla anlatıldığı yıl sonu değerlendirme toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim'in açılış konuşmasıyla başladı. İl Müdürü Erim, toplantıya katılım sağlayanlara teşekkür ederek, 2016 yılının Aralık ayında göreve geldiğinden beri düzenli olarak toplantılar yaptıklarını söyledi.


Erim, hazırlanan sunumda yıl boyunca yapılan etkinlikleri ve çalışmaları anlatarak yıllara göre istatistikleri açıkladı. 2019 yılının Dünya Yaşlılar Yılı olarak kabul edilmesinden dolayı, gerçekleştirilen toplantıda özellikle yaşlılara yönelik yapılan etkinlikler ön plana çıkarıldı. Toplantıya "Ailenin Dönüşümü ve Dünden Bugüne Türkiye'de Sosyal Politikalar" konusunu anlatmak üzere Sakarya Üniversitesinden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan katıldı.


Geçtiğimiz yıllarda bazı yazarların ailenin öneminin yok olacağını söylediklerini dile getiren Taylan,"Geçtiğimiz yıllarda ailenin önemini gittikçe yok olacağı, Endüstri 4.0 ve Endüstri 5.0 tartışmalarının sürdüğü bu zaman diliminde aileye ihtiyacın kalmayacağını şeklinde yaklaşımlar 1970 yılında toplum bilimciler tarafından dile getirildi. Fakat zamanla şu ortaya çıktı. Batı da özellikle aile kurumu üzerinde birtakım çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaları yapanlar araştırmaları sonucunda şu noktaya varmışlar. Aslında Ailenin sosyal sermayenin azalması aynı zamanda suçun, intiharın, madde bağımlılığının ve bunlara benzer birçok sorunun ortaya çıkardığını düşünmüşler" şeklinde konuştu.


Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ufuk Kurnaz, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve kurum personelleri katıldı. - AĞRI

Mehmet Şafi, Aralık, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Başvuru ve ödeme süresi yarın sona eriyor
Hastalarına öncelik verilmeyince muayene odasını dağıttılar Kanal İstanbul kuyruğu Nimet Abla'nın önünü hatırlattı İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi

Son Dakika Haberleri
21:56 Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile başbaşa görüştü - Son Dakika
21:55 ARNAVUTKÖY'DE CAMİ MİNARESİ FIRTINADA BÖYLE SALLANDI - Son Dakika
21:55 ÜMRANİYE'DE CAM FABRİKASINDA KAZAN PATLADI 1 ÖLÜ 3 YARALI(3) - Son Dakika
21:54 AVCILAR'DA RÜZGARIN ETKİSİYLE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ - Son Dakika
21:53 Hatay iskenderun'a yaklaşık 100 milyon tl'lik spor tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:00:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AÇSH İl Müdürlüğü 'Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]