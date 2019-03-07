Son Dakika Haberleri: Açsh İl Müdürlüğünde 8 Mart Jesti

Açsh İl Müdürlüğünde 8 Mart Jesti

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde AÇSH İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal ve Hak İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro İş Sendikası İl Temsilcisi Yılmaz Diler tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kurumda görevli kadınlar, görevleri başında ziyaret edilerek, karanfil dağıtıldı.

Açsh İl Müdürlüğünde 8 Mart Jesti, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde AÇSH İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal ve Hak İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro İş Sendikası İl Temsilcisi Yılmaz Diler tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kurumda görevli kadınlar, görevleri başında ziyaret edilerek, karanfil dağıtıldı.

Kurumda görevli kadın personele karanfil dağıtan Erdal ve Diler, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.

Kurumun kadın hizmetleri konusunda önemli çalışmalar yaptığını belirten Erdal, "Kadınlarımız ev yaşamında olduğu kadar iş yaşamında da çok büyük başarılar sağlıyor. Birçok meslek dalında kadınlarımız erkeklerle yarışır hale gelmiş. Bazı alanlarda da onlardan daha başarılı işler çıkarmaktadırlar. Bu da kadına verilen değerin önemini ortaya koymaktadır. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, meslek yaşantılarında başarılar diliyorum" dedi.

Diler ise 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sendika olarak farklı kurumlardaki kadın çalışanları ziyaret ederek, karanfil dağıttıklarını belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Kurum çalışanları ise anlamlı jestinden dolayı Erdal ve Diler'e teşekkür ettiler. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:00 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Yaşam
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