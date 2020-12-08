AÇSH İl Müdürlüğünden Kadın Kooperatiflerine tam destek - Son Dakika

AÇSH İl Müdürlüğünden Kadın Kooperatiflerine tam destek

08.12.2020 15:39
AÇSH İl Müdürlüğünden Kadın Kooperatiflerine tam destek, System.String[]

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Münteha Aydın, Yakutiye SHM Müdürü Mustafa Kılıç ve Kadın Konuk Evi Müdürü Aynur Yılmaz, Pasinler Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Münteha Aydın, Yakutiye SHM Müdürü Mustafa Kılıç ve Kadın Konuk Evi Müdürü Aynur Yılmaz, Pasinler Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı Seniha Nart'tan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Ziyarette Pasinler Kaymakamlığı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Levent Aydın da hazır bulundu. Akpınar, kadın kooperatiflerinin önemine değinerek, Erzurum merkezde 2, İspir'de 1, Uzundere'de 1 kadın kooperatifinin kurulduğunu anımsatarak, bu durumun kent ekonomisi açısından önemli olduğunu ifade etti. Özverili çalışmalarından dolayı Başkan Nart ve ekibine teşekkür eden Akpınar, kadın kooperatiflerinin ekonomi ve istihdam açısından önemli olduğunu belirterek, kadın kooperatifi kurma konusunda girişimde bulunacak kadınlara danışmanlık desteği sunduklarını ifade etti.

Bu alanda ilçelerde çeşitli eğitimler düzenlediklerini belirten Akpınar, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında ilçelerde kadınlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendik. Eğitim programlarıyla kooperatiflerin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amaçlanmaktadır. Bu gibi eğitimlerin amacına ulaşması bizleri memnun ediyor. Kadın sinerjisinin başarıya ulaştığını görmek mutluluk verici" dedi.

Kooperatif Başkanı Nart ise Erzurum'un yöresel damak tatlarını markalaştırmak için yola çıktıklarını belirterek, erişte, su böreği, tatar böreği, yöresel turşu ürünlerini ve el emeği göz nuru el sanatlarını tüketiciye sunduklarını ifade etti.

Kooperatifçilikte inanmanın çok önemli olduğunu belirten Nart, kendilerine birçok konuda destek veren Pasinler Kaymakamı Kadir Perç'e teşekkür etti. - ERZURUM

AÇSH İl Müdürlüğünden Kadın Kooperatiflerine tam destek
AÇSH İl Müdürlüğünden Kadın Kooperatiflerine tam destek
AÇSH İl Müdürlüğünden Kadın Kooperatiflerine tam destek

Kooperatif, Pasinler, Akpınar, Kadın, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam AÇSH İl Müdürlüğünden Kadın Kooperatiflerine tam destek - Son Dakika


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