Açsh İl Müdürü İlbaş, Sosyal Hizmetlerde Medyanın Önemini Anlattı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün çalışmaları ve kamu hizmetlerinde medyanın önemi hakkında sunum yaptı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün çalışmaları ve kamu hizmetlerinde medyanın önemi hakkında sunum yaptı.



İletişim Fakültesinde düzenlenen seminere Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Besim Yıldırım, gazetecilik ve radyo televizyon bölümü öğrencileri katıldı.



İlbaş, burada yaptığı sunumda kamuda sosyal hizmetlerin önemine değinerek, sosyal hizmet alanında yapılan çalışmaların kamuoyuna doğru aktarılması ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için medyayla ilişkileri önemsediklerini ifade etti.



İlbaş, yapılan çalışmaları kurum gazetesi, web sitesi ve kurumsal sosyal medya hesaplarından etkin bir şekilde paylaştıklarını belirterek, basın ve halkla ilişkiler biriminin çalışmalarını önemsediklerini ifade etti.



Toplumun dezavantajlı kesimlerine hizmet veren kurumun engelli, çocuk, kadın, yaşlı, şehit yakınları ve gazilerle ilgili önemli çalışmaları olduğunu belirten İlbaş, sosyal hizmet haberlerinde etik boyutunun önemli olduğunu belirterek, bu konudaki haberlerin doğru yansıtılmasının toplumsal açıdan önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



Toplumun dezavantajlı kesimine hitap eden kurumla ilgili yapılacak haberlerin hassasiyet gerektirdiğini belirten İlbaş, haberde teşhir konusuna dikkat dilmesinin önemini vurguladı.



Aile Sosyal Destek Programı ile ilgili bilgi veren İlbaş, "Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 43 bin 540 hane ziyaret edilmiş, 54 bin 390 kişiyle görüşülmüştür. Programa 101 bin 229 kişi kaydedilmiştir. Hane Ziyaretleri kapsamında; Yakutiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 8 bin 881, Palandöken Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 17 bin 810, Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 6 bin 210, Oltu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 7 bin 670 aileye ulaşmış ve hizmet vermiştir. Ayrıca 249 muhtarla görüşülmüş, muhtarları ihtiyaç ve talepleri sisteme aktarılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda müdür ve öğretmenlerle görüşmeler yapılarak, ASDEP hakkında bilgiler verilmektedir" dedi.



Çocuk Hizmetleri başlığı altında yapılan çalışmalara değinen İlbaş, "Çocuk Hizmetleri başlığı altında başlıca hizmetlerimiz Çocuk Koruma Kanunu kapsamında korumaya muhtaç çocuklara yatılı korunma ve bakım hizmeti sunmak, eğer mümkünse korumaya muhtaç çocuğu aile yanında desteklemektir. Koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetleri de korunmaya muhtaç çocuklar için uygulanan diğer hizmet modelleridir. Hali hazırda 54 çocuk koruyucu aile hizmetinden yararlandırılmaktadır. 2019 yılında evlat edindirme hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı ise 2 dir" diye konuştu.



Engelli hizmetleri konusundaki çalışmalarla ilgili bilgi aktaran İlbaş, "Engelli ve Yaşlı Hizmetleri başlığı altında öncelikli hizmetimiz bakıma muhtaç engelli bireyleri, aileden bir bakıcıya engelli bakım ücreti ödenmesi yoluyla, aile ve yakın çevresi içinde bakımının sağlanmasıdır. Engellinin aile ve yakın çevresi içinde bakımının sağlanması mümkün değilse özel ve resmi bakım merkezlerimizde bakım ve koruma hizmeti sunulmaktır. Özel bakım kuruluşlarındaki 302 engelli ve yaşlıya yatılı bakım hizmeti verilmekte olup toplam 6 bin 918 engelli ise evde bakım hizmetinden yararlandırılmaktadır.2019 yılı boyunca verilen Engelli Kimlik Kartı sayısı 1250 'dir. Erişilebilirlik Mevzuatı çerçevesinde bugüne kadar 765 alan taraması yapılmış olup 4 Kuruma da Erişilebilirlik Belgesi verilmiştir" şeklinde konuştu.



Kadın hizmetleriyle ilgili çalışmaları aktaran İlbaş, "Kadın Hizmetleri başlığı altında temel hizmetimiz Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirler sunmaktır. Bunun yanında şiddet mağduru kadınlar için diğer hizmetlerimiz psiko-sosyal destek sunmak, Kadın Konukevimizde barınma yeri sağlamak ve geçici maddi yardım sağlamaktır. Doğum yardımı kapsamında 2018 yılı içerisinde 12bin 712 anne için ödeme yapılmıştır" ifadelerini kullandı.



Şehit ve Gazi yakınlarına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten İlbaş, "Şehit ve Gazi Yakınları Hizmetleri başlığı altında temel hizmetimiz istihdam ve işe yerleştirme, ücretsiz seyahat kartı dağıtılması iş ve işlemlerini yürütmek, sosyal faaliyetler ve yardım faaliyetlerini il bazında koordine etmek ve şehadet haberi alındığında aileye gereken psiko-sosyal desteği sunmaktır. İl ve ilçe merkezlerimizde 214 şehit ailemiz ikamet etmektedir. İl ve ilçe merkezlerimizde ikamet den gazi sayısı 410dur. İl merkezimizde Erzurum Valiliği, İl Müdürlüğümüz ve diğer kamu kuruluşlarımız ile; ilçe merkezilerimizde SHM Müdürlüklerimiz ve Kaymakamlıklarımız ile koordineli olarak dini ve milli bayramlar ile özel günlerde şehit ailelerimiz ve gazilerimiz düzenli ziyaret edilmektedir. 296 kişinin istihdam işlemleri tamamlanmıştır. 35 başvuru reddedilmiştir. 5 başvurunun işlemi devam etmektedir" dedi.



Seminer sonunda İlbaş, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. - ERZURUM

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