Açsh Spor Kulübü Buz Sporlarına Yoğunlaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü spor kulübü sporcuları Türkiye
Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum
'da düzenlenen Short Track (Sürat Pateni) Türkiye Şampiyonasını izlediler.
Şampiyonayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal
, ASP Spor Kulübü Başkanı Nihat Polat ve ASP spor kulübü sporcuları izledi. AÇSH İl Müdürü İlbaş, Türkiye Buz Federasyonu yöneticileriyle görüşerek, spor kulübünün çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulundu.
İlbaş, ASP Spor Kulübünün oluşturduğu buz Hokey takımın Türkiye'de kurulan beş takımdan biri olduğunu anımsatarak, curling alanında da çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Buz sporlarının önemine değinen İlbaş, "Erzurum gibi kış sporları konusunda tesis bakımından önemli potansiyele sahip bir kentteki çocukların bu sporla tanışması için Buz Hokey Federasyonuyla iş birliği içerisindeyiz. Buz hokey takımımız ülkemizde bulunan beş takım içerisinde yer alıyor. Çocuklarımıza her türlü desteği veren ve yoğun ilgi gösteren Buz Hokey Federasyonuna, ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" dedi.
ASP Spor Kulübü Başkanı Nihat Polat ise hedeflerinin buz sporları alanında milli sporcular yetiştirmek olduğunu belirterek, buz sporları federasyonuna ASP Spor Kulübünü şampiyonaya davetinden dolayı teşekkür etti. - ERZURUM