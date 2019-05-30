ACT Otomotiv, dışarıya odaklandı

Yurtdışı projelerine odaklandıklarını söyleyen ACT Otomotiv Ar-Ge Müdürü Umut Onur Şahin, "Renault, Clio 5'in seri üretimine geçecek.

Yurtdışı projelerine odaklandıklarını söyleyen ACT Otomotiv Ar-Ge Müdürü Umut Onur Şahin, "Renault, Clio 5'in seri üretimine geçecek. 2022'de Ford ve Volkswagen projeleri var. Volkswagen'in elektrikli araç projesi 2023'e kadar devam edecek" dedi.

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