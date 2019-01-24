Açtırdığı Su Dolu İnşaat Çukuruna Düşen Kişi Boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde soğuk hava deposu yaptırmak için evinin yanında açtırdığı su dolu inşaat çukuruna düşen kişi boğuldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde soğuk hava deposu yaptırmak için evinin yanında açtırdığı su dolu inşaat çukuruna düşen kişi boğuldu.



Burmahancı Mahallesi'nde 75 yaşındaki emekli makine mühendisi İsmail Durukan, soğuk hava deposu yaptırmak için evinin yanında yaklaşık 4 metrelik çukur açtırdı.



Dengesini kaybeden Durukan, su dolu çukura düştü.



Su tesisatçısı Mehmet Akın'ın olayı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinden yardım istendi.



Çukurda arama yapan ekipler, Durukan'ın cesedini çıkardı.



Durukan'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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