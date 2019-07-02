Açtırdığı su kuyusunda hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ta yeni açılan bir kuyuda meydana gelen göçüğün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:35 Kaynak: İHA
'ta yeni açılan bir kuyuda meydana gelen göçüğün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Çağlayancerit
ilçesinde Engizek Mahallesi'nde kendisine ait iş makinası yardımıyla su kuyusu açtıran Ömer İncecik (41), kuyuyu kontrol etmek için 6 metrelik çukura girdi. Çukurun içinde bir anda meydana gelen göçükle İncecik, toprak altında kaldı. Toprak altında hayatın kaybeden İncecik otopsi için Çağlayancerit Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ
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