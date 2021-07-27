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Activision Blizzard çalışanları şirket içerisindeki cinsiyet ayrımcılığını protesto ediyor: Susturulmayacağız - Son Dakika

Activision Blizzard çalışanları şirket içerisindeki cinsiyet ayrımcılığını protesto ediyor: Susturulmayacağız

27.07.2021 11:50
Activision Blizzard çalışanları şirket içerisindeki cinsiyet ayrımcılığını protesto ediyor: Susturulmayacağız, System.String[]

Amerika merkezli video oyun geliştiricisi ve yayımcısı Activision Blizzard, kadın çalışanları arasında yapılan cinsel taciz ve ayrımcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Kaliforniya Yerel Ajansı tarafından açılan davanın ardından, oyun dünyasının önemli isimleri Activision Blizzard hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Activision Blizzard'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Kaliforniya yerel ajansı tarafından açılan cinsel taciz ve ayrımcılık davasının ardından şirketin sessizliğini koruması hem oyuncular hem de çalışanlar tarafından hoş karşılanmamıştı. Daha sonrasında yöneticilerin açıklamaları durumu daha da kötüye götürmüş, davanın çarpık ve çoğu detayının yanlış olduğunu belirtmiş ve durum söz konusu kurumu aşağılamaya kadar gitmişti.

Yapılan açıklamaların kamuoyu tarafından kabul edilmemesinden sonra Activision Blizzard çalışanları, Twitter'dan söz konusu dava hakkında düşüncelerini dile getirerek şirketi protesto etti. Cinsel taciz ve ayrımcılığa uğrayan, özellikle beyaz olmayan kadın çalışanların maruz kaldığı muamele karşısında iş arkadaşlarının yanında olduğunu belirten yirmiden fazla önemli isim, şirket adına çalışmayı durduklarını açıkladı.

Oyun dünyasının önemli isimlerinin Activision Blizzard hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"KADINLARA İNANIYORUZ"

Oyun tasarımcısı Jeremy Feasel "Activision Blizzard tarafından yapılan açıklama bizim düşüncelerimizi temsil etmemektedir. Kadınlara inanıyoruz ve daha fazlasını yapmak için çabalamaya devam edeceğiz. Eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur." sözlerine yer verdi.

"ŞİRKET OLARAK BU DURUMU DÜZELTMELİYİZ"

World of Warcraft'ın geliştiricilerinden olan Steve Danuser "Birçoğumuz gibi ekibimiz de öfke, üzüntü ve acı karışımı bir süreçten geçiyor. Birbirimizi dinliyor ve göz kulak oluyoruz. Şimdi kolları sıvamalı ve bir endüstri, şirket olarak bu durumu düzeltmeliyiz." diyerek destek verdi.

"BU OLAYIN GERÇEK DIŞI OLDUĞU İDDİA EDİLEMEZ"

Blizzard kullancı deneyimi araştırmacısı olan Nikki Crenshaw, "Activision Blizzard'ın kurbanlarının yanında duruyor ve onların hikayelerine inanıyorum. Bu olayın gerçek dışı olduğunu iddia etmek mevcut ve eski çalışanların yüzüne atılmış bir tokattır ve benim değerlerimi temsil etmez." dedi

Oyun yapımcısı Olivia Burkhart, "Geçtiğimiz birkaç gün yaşananlar çalıştığım şirkete sinirlenmeme sebep oldu fakat birlikte çalıştığım insanlarla gurur duyuyorum. Herkes bir araya geliyor, dinliyor, acımasız tepkilere karşı konuşuyor ve eylem talep ediyor. Buradayız, kızgınız ve o kadar kolay susmayacağız." sözleriyle destek oldu.

BLIZZARD AÇIKLAMA YAPTI

Çalışanların ortaya koyduğu tepkinin ardından Blizzard'ın eski yöneticisi Mike Morhaime yaşanan şeylerden dolayı duyduğu utancı dile getirdi. "Savunduğumu sandığım her şey silinip gitmiş gibi hissediyorum. Daha da kötüsü, daha da önemlisi, insanlar zarar gördü ve bazı kadınlar korkunç deneyimler yaşadı."

Activision Blizzard çalışanları şirket içerisindeki cinsiyet ayrımcılığını protesto ediyor: Susturulmayacağız
Activision Blizzard çalışanları şirket içerisindeki cinsiyet ayrımcılığını protesto ediyor: Susturulmayacağız

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Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Activision Blizzard çalışanları şirket içerisindeki cinsiyet ayrımcılığını protesto ediyor: Susturulmayacağız - Son Dakika


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