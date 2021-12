Activision Blizzard CEO Bobby Kotick Mahkemeye Çağrıldı - Son Dakika

Activision Blizzard CEO Bobby Kotick mahkemeye çağrıldı. Şirketin merkezinde olduğu skandal davalara SEC soruşturması da katıldı.

CEO Bobby Kotick'in de aralarında bulunduğu şirketin yönetim kurulu tam mercek altına alınacak. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, şirketin yönetim kurulu arasında geçen diyalogları incelemeye alacak.

İnceleme talebinin arkasında ise işe alım, ayrılık anlaşmaları ve lider konumda yer alan yetkililerin kayıtları yer alacak. Araştırılan konulardan biri de çalışanlar arasında gerçekleşen taciz olaylarının rapor edilip edilmemesi olacak. SEC'in soruşturmada bileşen olan isimlerin mahkemeye çağrılması için gerekli evrakları sunduğu belirtildi.

Skandal olaylarla anılan şirketin başındaki isim ise konuya dair bir açıklama yaptı. Yetkililer ile tam işbirliği içinde olacaklarını belirten Kotick, resmi internet sitesi üzerinden yapılan basın açıklamasında bir demeç verdi.

Bu açıklamada belirtilenlerin aksine geçtiğimiz günlerde şirketin yetkililerle dürüstlük çerçevesinde çalışmadığı da belirtilmişti. Buna rağmen firmanın cevabı ise her isteği yerine getirdikleri yönünde olmuştu.

Skandal Davalar Sürüyor

İki ay önce şirket dava edilmiş ve çalışma ortamının taciz ve ayrımcılığı besleyen bir sistemle yürütüldüğü iddia edildi. Öyle ki erkek çalışanların sürekli alkol aldığı gün içerisinde kadın çalışanları fiziksel olarak taciz ettiği ortaya çıktı. Bill Cosby temalı bir ortamın dahi bulunduğu, kabus gibi bir taciz ortamının sistematik bir şekilde işlediği de detaylar arasında yer aldı.

Bunun üzerine Blizzard çalışanları bir eylem başlattı ve bu süreçte Blizzard CEO'su J. Allen Brack 3 Ağustos'ta şirketle yollarını ayırdı. Aynı gün küresel insan kaynakları bölümünün başında yer alan Jesse Meschuk da ayrılığını duyurdu. Kendisi taciz olaylarını bilip anlatmamakla suçlandı.

The post Activision Blizzard CEO Bobby Kotick Mahkemeye Çağrıldı appeared first on SaveButonu.