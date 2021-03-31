Activision Blizzard, zorbalıkla suçlanan eski Trump danışmanını işe aldı! - Son Dakika

Activision Blizzard, zorbalıkla suçlanan eski Trump danışmanını işe aldı!

Activision Blizzard, zorbalıkla suçlanan eski Trump danışmanını işe aldı!
Son Güncelleme: 31.03.2021 13:01

Activision ve Vivendi Games birleşmesi sonucu oluşturulmuş Activision Blizzard yaptığı açıklamayla tepkileri üzerine çekti. Eski Trump danışmanı Brian Bulatao'nun zorbalık suçmaları devam ederken Activision'a Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı!

Oyun devi Activision Blizzard, eski Trump danışmanı Brian Bulatao'yu ABD Dışişleri Bakanlığı üyelerine zorbalık yaptığı suçmalarına yönelik davası devam ederken İdari Yönetici olarak atadığını açıkladı. Şirket, hissedarları için rekor stok artışlarını açıklamasının ardından, düzinelerce çalışanını işten çıkardığı için ateş altına girdi.

Activision Blizzard, Mart 2020'de çalışanlarına yönelik, yeniden yapılanmanın bir parçası olarakAvrupadaki yayın ofislerinin bazılarının kapatılacağını duyurmuştu. Bu durum, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda'daki personelleri etkiledi. Activision, Avrupa'daki varlığını Birleşik Krallık'taki merkezi bir yer de kurmak istiyor.

Bu olayların üstüne Activision Blizzard, Brian Bulatao'yu Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadı. Ancak Bulatao, zorbalık iddiaları nedeniyle de tartışmalı bir figur olarak görülüyor.

"BRIAN LİDERLİK EKİBİMİZE MÜKEMMEL BİR KATKI SAĞLAYACAK"

Activision, bir basın bülteninde büyük bir değişiklik ortaya çıkardı. Armin Zerra'nın tüm şirket için finans müdürü rolüne terfi edileceği duyuruldu. Ayrıca, bir Activision Blizzard sözcüsü zorlalıkla suçlanan eski Trump danışmanı hakkında şunları söyledi: "Brian'ın iş dünyasındaki benzersiz başarısı ve ABD Ordusunda bir Piyade Kaptanı olarak seçkin kariyeri, organizasyonumuzu gelecekteki büyümeye yönlendirmek için onu liderlik ekibimize mükemmel bir katkı haline getiriyor. Gazilerin mirasını ve olağanüstü fedakarlıklarını onurlandırmaya inanıyoruz ve yaptıkları her şeyi takdir ediyor."

Her ne kadar eski ABD ordusuna hizmet etmiş olsa da, eskiden görev yaptığı Dış İşleri Bakanlığı'nda, üyelerine zorbalık yapan bir kişinin böylesine önemli bir mevkiye getirilmesi şirkete gelen eleştirilere engellemeyecek.

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Son Dakika Gamegar Activision Blizzard, zorbalıkla suçlanan eski Trump danışmanını işe aldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Activision Blizzard, zorbalıkla suçlanan eski Trump danışmanını işe aldı! - Son Dakika
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