Activision, hilecilerin asla başarılı olamayacağını söylüyor! - Son Dakika

Activision, hilecilerin asla başarılı olamayacağını söylüyor!

Activision, hilecilerin asla başarılı olamayacağını söylüyor!
Son Güncelleme: 01.04.2021 15:54

Bilgisayar korsanları Call of Duty: Warzone için hile yazılımında bulunan kötü amaçlı kodları saklıyorlar ve Activision'dan gelen rapora göre "hile yapanlara" yaymaya çalışıyorlar.

Call of Duty hile yazılımında gizlenen kötü amaçlı kodlar, hilecilerin asla başarılı olamayacağını kanıtlıyor. Activision yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanıyor, "Eğer oyunda hile yapıyorsanız gerçekten sadece kendizi kandırıyorsunuz."

Raporda bahsedilene göre, kullanılan hilelerin hackerlar tarafından Warzone oyuncularına sahte bir hile motoru indirmelerini sağlamaya çalışan bir kampanya olduğunu söyleniyor. Oyuncular bu hileleri çalıştırdıktan sonra, kötü amaçlı yazılımlar bilgisayar korsanları tarafından bulaştırılmaya devam ediyor.

Sadece Call of Duty değil; Valorant, Fortnite, Minecraft ve Roblox için indirilen hileler sonucunda oyuncular kötü sürprizlerle karşılaştılar.

Call Of Duty, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Activision, hilecilerin asla başarılı olamayacağını söylüyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Activision, hilecilerin asla başarılı olamayacağını söylüyor! - Son Dakika
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