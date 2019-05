Actus Portföy ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldı

Portföy yönetim şirketleri Global Yatırım Holding iştiraki Actus Portföy Yönetimi ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldı. İstanbul Portföy çatısı altında gerçekleşecek birleşme sonrasında toplam 3 milyar lirayı aşan portföy büyüklüğü ile alanında Türkiye'nin en büyük şirketi doğmuş olacak.Birleşme sonrasında Actus Portföy Yönetimi'nin yüzde 90.1 hissedarı Global Yatırım Holding ile yüzde 9.9 hissedarı Polsan yeni yapıda yüzde 33.25 pay sahibi olacak. Global Yatırım Holding'in ise ayrıca şirketin yüzde 40 hissesini almak üzere opsiyonu bulunacak.Sermaye piyasalarında 30 yıllık deneyime sahip Global Yatırım Holding'in iştiraki Actus Portföy Yönetimi A.Ş. ile yönettiği 2.3 milyar lira ile portföy büyüklüğü bakımından Türkiye'nin en büyük yerli ve bağımsız portföy yönetim şirketi olan İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. imzalanan anlaşma çerçevesinde birleşme kararı aldılar.Actus'un 828.3 milyon liralık portföy büyüklüğü ve mevcut kurumsal yatırımcı tabanı ve alternatif varlık sınıflarındaki pazar lideri konumu ile İstanbul Portföy'ün yabancı ülke varlık fonu dahil geniş yatırımcı tabanının bir araya gelmesi sonucunda aynı zamanda Türkiye'nin en kapsamlı varlık yönetimi platformu ortaya çıkacak.Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, "Sermaye piyasalarında aracılık faaliyetleri ile 1990'da yola çıkmamızdan bu yana her zaman uluslararası sermaye piyasaları ile ülkemiz arasında bir köprü görevi gördük. 2017'de büyük çaplı küresel stratejik yatırımcıları barındıran bir varlık yönetim şirketi olan Londra merkezli Centricus ile stratejik ortaklığa gittiğimizde koyduğumuz hedeflerden biri de Türkiye'nin banka dışında en büyük portföy yönetim şirketini yaratmaktı. Hedefimizi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.Centricus Kurucu Ortağı Dalınç Arıburnu, Türkiye'nin önde gelen iki portföy yönetim şirketinin birleşmesinin Global Yatırım Holding'in portföy yönetimini büyütme stratejisi çerçevesinde başarıyla atılmış ilk adım olduğuna dikkat çekti. Arıburnu, "2017'de stratejik ortaklığa gitmemizden bu yana olduğu gibi; stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek ve kuvvetli sonuçlar almak için Global Yatırım Holding ile iştiraklerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.Actus Portföy Yönetimi Genel Müdürü Barış Hocaoğlu ise şunları söyledi:"Global Yatırım Holding'in Centricus ortaklığı sonrasında belirlenen portföy yönetimindeki büyüme stratejisi çerçevesinde atılan ilk adım olan birleşme işlemi sonrasında özellikle her iki kuruluşun bugüne kadar farklı alanlarda oluşturduğu bilgi birikiminin yaratacağı sinerji, Global Yatırım Holding ve ortağı Centricus'un kurumsal desteği ile birlikte yepyeni bir boyuta taşınacak. Global Yatırım Holding, birleşme sonrası oluşacak şirketteki çoğunluk hisselerin satın alınması opsiyonun kullanılması da dahil olmak üzere sektörde yeni birleşme, satın alma ve stratejik işbirlikleri ile sektördeki varlığını güçlendirmeyi planlıyor."İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ozaner, anlaşma üzerine yaptığı değerlendirmede birleşmenin portföy yönetim sektörünün gelişimi için bir katalizör olacağına dikkat çekti. Ozaner, "2012'de şirketi devraldığımızdan bu yana düzenli büyüme kaydettik. Her yıl tatminkar mali sonuçlar elde ederek, finans sektörüne tam bağımsız portföy yönetim şirketlerinin değerini gösterdik" dedi.Sektörde konsolidasyonun devam edeceğini söyleyen İstanbul Portföy Yönetimi CEO'su Burak Üstay ise "2017 ve 2018'de iki birleşmeyi başarıyla gerçekleştirerek bu eğilimin öncüleri arasında yer aldık. Şimdi bu yeni birleşme ile İstanbul Portföy ve Actus, hem yerel ve uluslararası hem de bireysel ve kurumsal yatırımcı tabanlarına çok çeşitli yatırım fırsatları sunmak üzere güçlerini birleştiriyor" dedi.

- İstanbulş