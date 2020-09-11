AÇÜ'de 2020-2021 güz dönemi için uzaktan eğitim kararı - Son Dakika

Artvin Çoruh Üniversitesinde (AÇÜ) 2020-2021 güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındı.

AÇÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardaki tüm derslerin dijital imkanlar kullanılarak 12 Ekim'den itibaren uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verildiği belirtildi.

Alınan kararda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Sağlık Bakanlığının önerilerinin dikkate alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AÇÜ Senatosu tarafından, ilgili kurumların tavsiyelerinin yanı sıra pandeminin ülkemiz genelindeki seyri, öğrencilerimiz, personelimiz ve paydaşlarımızın görüşleri, içinde yaşadığımız toplumun sağlığı, öğrencilerimizin seyahat, konaklama, sosyal koşullar ve sürdürülebilir eğitim öğretim süreçleri gibi birçok faktör ve bunların salgının yayılması üzerindeki etkisi detaylı olarak değerlendirilerek eğitimin uzaktan yapılması konusunu karara bağlanmıştır."

Açıklamada, yeni dönemin tüm öğrencilere hayırlı olması ve en kısa zamanda bir araya gelinmesi temennilerine de yer verildi.