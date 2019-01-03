Son Dakika Haberleri: Açü'de Hamsi Şenliği

Açü'de Hamsi Şenliği

1 saat önce

Artvin Çoruh Üniversitesince (AÇÜ) öğrencilere yönelik Hamsi Şenliği düzenlendi.

Artvin Çoruh Üniversitesince (AÇÜ) öğrencilere yönelik Hamsi Şenliği düzenlendi.

Üniversitenin şehir yerleşkesindeki ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte, ızgaralarda pişirilen 500 kilogram hamsi, öğrencilere ikram edildi.

Şenlikte, öğrenciler ve akademisyenler arasında yapılan ızgaraya en hızlı hamsi dizme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Şenliğe katılan Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki de ızgara başında hamsi pişirerek, öğrencilere ikram etti.

Rektör Tilki, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde ilk defa bu kadar kapsamlı hamsi şenliği düzenlendiği söyledi.

Şenliğe katılanlara teşekkür eden Tilki, "Amacımız cumartesi günü başlayacak final sınavları öncesi öğrencilerimize moral, motivasyon sağlamak. Öğrencilerimiz bugün burada eğlenerek stres atıyor. Bu da inşallah sınavlarına yansır ve daha başarılı olurlar." dedi.

Tilki, şenliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, yıl içinde öğrencilere yönelik benzer sosyal aktivitelerinin olacağını kaydetti.

Öğrencilerden Ayşe Kocaman, Trabzonlu olduğu için hamsiyi çok sevdiğini ifade ederek, şenliğin sınavlar öncesinde kendisine moral, motivasyon sağladığını söyledi.

Nisanur Önal ise üniversite bünyesinde ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını dile getirerek, "Balık yemeye geldik, bol bol eğleniyoruz. Çok zevkli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Adıyamanlı Soner Şahin de son derece eğlendiklerini vurgulayarak, bu tarz etkinliklerin artırılmasını istedi.

Öğrencilerin türküler eşliğinde horon ve yöresel oyunlar oynadığı etkinlikte, "Hamsi karsız olmaz" sloganıyla kamyonlarla dağlardan getirilen kar alana boşaltıldı.

Durum karşısında bir süre şaşıran öğrenciler, daha sonra kartopu oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:55 Kaynak: AA

Şerif Yılmaz, Rektör, Artvin, Güncel
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