AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Bilgin'e ziyaret - Son Dakika

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Bilgin'e ziyaret
28.04.2021 12:41
Artvin PTT Başmüdürü Gönül Kocaman, Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Artvin PTT Başmüdürü Gönül Kocaman, Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
İletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerine kattığı yenilikler ile kurumlar arası iş birliklerinin kentsel ve bölgesel kalkınmadaki öneminin değerlendirildiği ziyarette Rektör Bilgin, eğitim ve akademide üniversitenin yeni dönem proje ve planları hakkında Kocaman'a bilgiler aktardı.
Ziyarette Bilgin, Kocaman'a plaket takdim etti.
Son Dakika El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti 17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu