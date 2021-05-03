AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Bilgin gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Bilgin gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

03.05.2021 16:39
AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Bilgin gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, üniversite olarak Kafkasya'da bölgesel bilim merkezi olmak istediklerini söyledi.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, üniversite olarak Kafkasya'da bölgesel bilim merkezi olmak istediklerini söyledi.

Kentte faaliyet gösteren basın mensuplarıyla Seyitler Yerleşkesindeki senato toplantı salonunda bir araya gelen Bilgin, üniversite bünyesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Bilgin, AÇÜ olarak YÖK'ün "Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı" kapsamında "tıbbi ve aromatik bitkiler" konusunda ihtisas üniversitesi olduklarını ifade etti.

İhtisas üniversitesi olmaktaki gayenin Artvin ekonomisine ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak olduğunu belirten Bilgin, "Yapılacak bilimsel çalışmalar neticesinde tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilecek doğal ürünlerin kozmetik, gıda ve ilaç sanayisi gibi alanlarda üretimlerinin yapılmasını istiyoruz. Biz tıbbi aromatik bitkilerden doğal ürünler elde etmeyi planlamaktayız, bu çerçevede de bilimsel çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bilgin, kentin sahip olduğu değerleri bilim ışığında ön plana çıkarmak için çalışmalar yaptıklarına da işaret ederek, üniversite bünyesinde arıcılık araştırma merkezinin kurulması, Artvin zeytininin korunması ve geliştirilmesi, ormanların korunması ve geliştirilmesi, orman ürünlerinden ürünler elde etmek üzere endüstriyel tasarım araştırma ve uygulama merkezi kurulması gibi projeleri olduğunu, bu merkezlerin bir an önce faaliyete geçmesi için yürütülen çalışmalarda da sona gelindiğini aktardı.

Artvin'de bulunan endemik bitkilerin korunması ve geliştirilmesi için botanik bahçesi kurma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Bilgin, "Botanik Bahçesi projesi kapsamında bir araştırma merkezi kuldu. Botanik bahçesiyle bitkileri çeşitlendirip yaygınlaştıracağız. Bitki gen laboratuvarları oluşturduk. Botanik bahçesinin oluşturulmasıyla ilgili çalışmalarda hemen hemen sona gelindi." diye konuştu.

Bilgin, Artvin Çoruh Üniversitesini uluslararası alanda tanıtmaya çalışacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Artvin Çoruh Üniversitesi olarak Kafkasya'da bölgesel bilim merkezi olmak istiyoruz. Kafkasya'nın jeopolitik konumu ortada. Hazar Denizini Karadeniz'e bağlayan kilit bir coğrafya. Dünya enerji kaynaklarının yüzde 40'ının olduğu bir bölge. Bu coğrafyanın sınırındaki bir üniversite olarak bölgedeki siyasal gelişmeleri bilimsel olarak ele alarak çalışmalar yapmak istiyoruz. Bunun gibi stratejik çalışmalara da ağırlık vereceğiz. İpekyolu projesiyle ilgili de çalışmalara başladık. Uluslararası Kafkas Kongresi yapacağız. Artvin Çoruh Üniversitesi'ni uluslararası bir boyuta taşımak istiyoruz. Başta Kafkas ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Balkan ülkelerinden öğrenciler olmak üzere yurt dışından öğrenci çekecek çalışmalar yapmaktayız."

Mustafa Sıtkı, Üniversite, Kafkasya, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Bilgin gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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