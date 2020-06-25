Acun'dan Survivor'dan elenen Mert Öcal ve Ersin Korkut'a jet jest! - Son Dakika

Acun'dan Survivor'dan elenen Mert Öcal ve Ersin Korkut'a jet jest!

Dominik Cumhuriyeti'nde devam eden Survivor programında elenen yarışmacılar, koronavirüs pandemisi nedeniyle adada kalmak zorunda kalmışlardı.

Dominik Cumhuriyeti'nde devam eden Survivor programında elenen yarışmacılar, koronavirüs pandemisi nedeniyle adada kalmak zorunda kalmışlardı. Elenen yarışmacılar, Acun Medya ekibinin kaldığı adada hayatlarına devam ediyorlar. Ünlüler takımından elenen ünlü oyuncular Mert Öcal ve Ersin Korkut ise bu durumdan çok sıkıldıklarını ve ailelerine olan özlemleri nedeniyle durumu Acun Ilıcalı'ya aktarıp Türkiye'ye dönmek istediklerini belirtince Ilıcalı'dan iki oyuncuya büyük bir jest geldi.


Ilıcalı, iki oyuncu için özel jet kiralayarak Miami'ye gönderirken buradan da THY ile Türkiye gelmeleri için gerekli işlemleri yaptığı bildirildi. Öcal ve Korkut'un cuma günü İstanbul'da olmaları bekleniyor.

Ersin Korkut, Mert Öcal, Korkut, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:33 

Son Dakika Magazin Acun'dan Survivor'dan elenen Mert Öcal ve Ersin Korkut'a jet jest! - Son Dakika Magazin
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