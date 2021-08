Sunduğu programlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın abisi ortaya çıktı.

Snob Magazin'in haberine göre; 1967 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Ömer Cenker Ilıcalı, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Ömer Cenker Ilıcalı'nın sosyal medya hesabı bulunmuyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından abisiyle fotoğraf paylaşmamayı tercih ediyor.

ÖMER CENKER ILICALI KİMDİR?

Doğum Tarihi: 1967

Doğum Yeri: Erzurum

Medeni Durum: Evli

Yabancı Dil: İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca

Eğitim Bilgileri ve Çalıştığı Kurumlar

Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (İstanbul 1993)

Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (İstanbul 1998)

- İhtisas sonunda ABD Albert Nemeth Lazer Merkezi'nde bulunmuştur.

Mesleki Üyelikleri

- Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı (TİV) ve Çocuk Eğitim Derneği (ÇED) başkanıdır.

Katıldığı Konferans, Çalıştay ve Sunumlar

- İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği - Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı, "0-6 Yaş İşitme Engellilerde Eğitim Uygulamaları" Sempozyumu, İstanbul Sanayi Odası, 17 - 18 Kasım 2007, İstanbul

- 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim - 01 Kasım 2009, Antalya

- 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 27 - 31 Ekim 2010, Antalya

- Deaf School of Copenhagen, Briefing on School Syllabus for Turkish Hearing and Speech Rehabilitation Foundation, 2011, Copenhagen, Denmark

- Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, Allerjik Hastalıklar ve Klinik İmmünolojide Tedavi 2011 Sempozyumu, 1-4 Kasım, Antalya

- Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı - Royal Dutch Kentalis International Foundation, "0 - 6 Yaş İşitme Engelli Çocuk Eğitiminde Bilimsel Kurul" Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012

- The 7th Widex Congress of Paediatric Audiology, June 3 - 4 2012, Como, Italy

- 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10 - 14 Ekim 2012, Antalya

- "Alerjik Rinit: Tanı ve Tedavisi" Sunumu, Anatomica Kulak Burun Boğaz ve Plastik Cerrahi 9. Bilimsel Toplantısı, 9 Mayıs 2013, İstanbul

Akademik Yayınlar

- Yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda konferansta yer almış, özellikle burun hastalıkları ve alerji konusunda yerli - yabancı yayınlarda yazıları yayımlanmıştır.