Snob Magazin'in haberine göre; Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile beraber olmaya başlamıştı.
2 yıldır Ilıcalı ile aşk yaşayan Ayça Çağla Altunkaya, dün Nişantaşı'ndaydı.
Telefon görüşmesi yapan Altunkaya'nın, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ya olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINI GİZLİ TUTUYOR
Sosyal medya hesaplarını kapalı tutarak özel hayatını gizli tutmaya özen gösteren Ayça Çağla Altunkaya, tatil dönüşü kadın arkadaşıyla birlikte soluğu Nişantaşı'nda aldı.
Altunkaya'nın alışveriş stili dikkat çekti.
Utangaç tavırlar sergileyen Altunkaya'nın şıklığı gözlerden kaçmadı.
Son Dakika › Magazin › Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya alışveriş turunda - Son Dakika Magazin