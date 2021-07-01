Telefon görüşmesi yapan Altunkaya'nın, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ya olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

2 yıldır Ilıcalı ile aşk yaşayan Ayça Çağla Altunkaya, dün Nişantaşı 'ndaydı.

Snob Magazin'in haberine göre; Acun Ilıcalı , Şeyma Subaşı 'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile beraber olmaya başlamıştı.

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