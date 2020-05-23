Gözünü zirveye diken Acun, rekor kırmak için tüm yarışmacıları seferber etti

İletişim oyununu kazanan Gönüllüler takımıyla Instagram'dan canlı yayın yapan başarılı yapımcı Acun Ilıcalı, 1 milyon kişi tarafından izlenince dünya rekoru kırmak için harekete geçti. Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde açıklama yapan Ilıcalı, 2 milyon rekorunu kırmak için tüm yarışmacılarla birlikte canlı yayın yapacaklarını söyleyerek detayları anlattı.

REKOR KIRARLARSA PARTİ YAPACAKLAR

Acun Ilıcalı, 25 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın 2. gününde Survivor'da bir dünya rekoru denemesi yapılacağını söyledi. Daha önce Gönüllülerin Instagram canlı yayınında bir milyon katılıma ulaşıldığını söyleyen Acun Ilıcalı, bu sefer hedefin dünya rekoru olan 2 milyonu aşmak olduğunu anlattı. Acun Ilıcalı, bu canlı yayınla 2 milyonluk rekor kırıldığı takdirde kutlama partisi yapılacağını ve Cemal Can'ın da DJ'lik yapacağını da ekledi.

Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı