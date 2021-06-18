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Acun Ilıcalı'dan flaş Erkan Petekkaya kararı! - Son Dakika

Acun Ilıcalı'dan flaş Erkan Petekkaya kararı!

18.06.2021 12:03
Acun Ilıcalı'dan flaş Erkan Petekkaya kararı!, System.String[]

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda'da 'Sadi' karakterine hayat veren Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini açıkladı. Petekkaya, geçtiğimiz günlerde TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ile gerilim yaşamıştı. İşte detaylar...

Instagram hesabından veda mesajı yayınlayan Erkan Petekkaya, "Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam . O olmak istedigimiz adam gibi adam" notunu yazdı.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde 'delikanlı Sadi' rolünü canlandırmaya başlamıştı. Binnur Kaya'nın canlandırdığı Doktor Hanım karakteriyle olan diyalogları dikkat çeken, Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakteri seyirci sevilince dizideki rolü uzatılmıştı.

ACUN ILICALI'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik ödül töreninde 'En İyi Çıkış' ödülü Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmaz'a verilmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda sert ifadeler kullanmıştı. Kırmızı Oda'da oynayan Erkan Petekkaya ise cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Kerimcan'a ödül verilmesine ateş püskürmüştü.

"ACUN EFENDİ YUH!"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkan Petekkaya, "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı.

ACUN ILICALI SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Acun Ilıcalı ise, Survivor 2021'de ada konseyinde yaptığı konuşmada isim vermeden Erkan Petekkaya'yı eleştirmişti. Ilıcalı, "İki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti" ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından ise Kırmızı Oda'daki Sadi karakterinin diziye veda ettiği ortaya çıktı. Kırmızı Oda'nın sezon finali fragmanında Sadi'nin görüntüleri de yer almadı.

ERKAN PETEKKAYA'DAN DİZİYE VEDA MESAJI!

Instagram hesabından paylaşım yapan Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti. Set ekibiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağolun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam . O olmak istedigimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan flaş Erkan Petekkaya kararı!
Acun Ilıcalı'dan flaş Erkan Petekkaya kararı!
Acun Ilıcalı'dan flaş Erkan Petekkaya kararı!
Acun Ilıcalı'dan flaş Erkan Petekkaya kararı!
Acun Ilıcalı'dan flaş Erkan Petekkaya kararı!

Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı, Kırmızı Oda, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'dan flaş Erkan Petekkaya kararı! - Son Dakika Magazin


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