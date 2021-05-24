Acun Ilıcalı'nın acı günü! Haberi böyle duyurdu - Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın acı günü! Haberi böyle duyurdu

24.05.2021 10:16
Acun Ilıcalı'nın acı günü! Haberi böyle duyurdu, System.String[]

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, aldığı acı haberle adeta yıkıldı. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı vefat etti. Peki Nazmi Ilıcalı kimdir? İşte detaylar...

Acun Ilıcalı, kötü haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ilıcalı, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hayatını iyilikle, yardımseverlikle geçirdin ve bizlere örnek oldun. Anne ve babam için hep özeldin, ağabeyim ve benim için de öylesin ve öyle kalacaksın. Nazmi Ilıcalı ismini eminim ki güzel evlatların en iyi şekilde yaşatacak. Seni hiç unutmayacağız. Mekanın cennet olsun Nazmi Ağabey..."

NAZMİ ILICALI KİMDİR?

1998 yılında kurduğu DATÜP altında 3 bin 500 çiftçiyi toplayıp organik tarım ve hayvancılıkla tanıştıran Nazmi Ilıcalı 1953 yılında Erzurum'da doğdu. Çiftçi bir aileden geliyor. Erzurum Eğitim Enstitüsü ve Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Nazmi Ilıcalı, 25 yıl öğretmenliğin ardından tarıma yöneldi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ne yeni bir sektör kazandıran Ilıcalı, 2003 yılında hazırladığı 'Daphan Ovası Sözleşmeli Organik Tarım Projesi' ile Erzurum'da bir araya getirdiği 663 çiftçiyle Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği'ni (DATÜB) kurdu.

9 il ve 15 ilçede aktif olarak faaliyet gösteren ve 3 bin 500 üyesi bulunan birliğin kurucusu olan 'Organik Nazmi', ABD'de bulunan ASHOKA Vakfı tarafından "sosyal girişimci" seçildi.

Türkiye de ilk defa uygulanan organik süt projesi, Erzurum organik tarım bölgesi projesi, organik süt toplama merkezleri, organik un bakliyat işleme ambalajlama ünitesi ve organik yem ünitesi, organik keten tohumlu ve ısırganlı otlu peynir üretim projesini yürüttü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İstanbul'a göçün önlenme projesi ve sözleşmeli organik tarım projesi gibi birçok projeyi gerçekleştirdi. Ekonomik gelişime katkıda bulunan Ilıcalı, çiftçilerin eğitimi için açılan kurslarla gelişimlerine destek oldu.

Üyelerinin araç gereç ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Doğu Anadolu çiftçilerini organik tarımla tanıştırıp, 200 bin dönüm arazide organik tarım yapılmasına öncülük eden Ilıcalı, ayrıca 40 köyü kapsayan yıllık 50 bin ton kapasiteli bir süt fabrikasının kurulmasına öncülük etti.

Bu arada Erzurum'da başlattığı 'Daphan Ovası Sözleşmeli Organik Tarım Projesi' ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde organik tarımın gelişmesinde önemli rol oynayan 'Organik Nazmi' Japonlar'ın araştırma konusu olmuştu. Erzurum'a gelen Japonya Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ekonomi Geliştirme Enstitüsü'nden Dr. Yasushi Hazama, bilimsel makale yazmak ve araştırmasını Japon hükümetine sunmak için proje sorumlusu Nazmi Ilıcalı ile bölgedeki organik tarımı mercek altına almıştı.

Acun Ilıcalı'nın acı günü! Haberi böyle duyurdu
Acun Ilıcalı'nın acı günü! Haberi böyle duyurdu

Organik Tarım, Acun Ilıcalı, Doğu Anadolu, Erzurum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın acı günü! Haberi böyle duyurdu - Son Dakika Magazin


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