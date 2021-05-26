Acun Ilıcalı açıkladı: Efsane dizi geri dönüyor - Son Dakika

Acun Ilıcalı açıkladı: Efsane dizi geri dönüyor

26.05.2021 00:16
Acun Ilıcalı açıkladı: Efsane dizi geri dönüyor, System.String[]

Fenomen olan 'Leyla ile Mecnun' dizisi geri dönüyor. Her yayınlandığı bölüm sosyal medyanın gündemi olan proje, Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Exxen'de yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak. İşte detaylar...

Fenomen olan 'Leyla ile Mecnun' dizisi geri dönüyor. Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Osman Sonant'ın başrolünü paylaştığı proje, aynı kadroyla Exxen'de yeni bölümleriyle yayınlanacak. Acun Ilıcalı, müjdeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dizi, uzun süre TRT 1'de ekrana gelmiş, her yayınlandığı bölüm Twitter'de gündem olmuştu. Yapımın senaristliğini Burak Aksak yaparken, yönetmen koltuğunda yine Onur Ünlü oturacak. Ilıcalı, "Efsane geri dönüyor. 'Leyla ile Mecnun' yakında tam kadro EXXEN'de..." diye yazdı.

Acun Ilıcalı açıkladı: Efsane dizi geri dönüyor
Acun Ilıcalı açıkladı: Efsane dizi geri dönüyor

Acun Ilıcalı, Osman Sonant, Fenomen, Exxen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı açıkladı: Efsane dizi geri dönüyor - Son Dakika Magazin


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