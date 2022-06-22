Acun Ilıcalı Acunmedya Akademi Mezuniyet Töreni'ne katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Acun Ilıcalı Acunmedya Akademi Mezuniyet Töreni'ne katıldı

22.06.2022 14:37
Acun Ilıcalı Acunmedya Akademi Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Nişantaşı Üniversitesi Acunmedya Akademi üçüncü dönem öğrencilerini mezun etti.

Acun Ilıcalı, Acunmedya Akademi'de televizyon, gastronomi ve dijital bölümlerinden başarılı bir şekilde mezun olan öğrencilerle bir araya geldi. Acun Ilıcalı ile fotoğraf çektiren öğrenciler, Acunmedya Akademi'den mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

MASTERCHEF JÜRİSİ ÖNLÜKLERİ TAKDİM ETTİ

Mezuniyet töreninde MasterChef Türkiye şefleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna da gastronomi bölümü mezunları ile bir araya gelerek şef önlüklerini takdim etti. Başarılı mezunlar, MasterChef Türkiye şefleri ile fotoğraf çektirdi.

Acun Ilıcalı Acunmedya Akademi Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Acunmedya Akademi'de televizyon, gastronomi ve dijital bölümlerinden mezun olan başarılı öğrenciler başta Acun Medya olmak üzere birçok farklı sektörde çalışma ve staj yapma imkanı buluyor.

YORUMLAR
500
Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma sağladı Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma sağladı Arda Turan'ın Kardeşi Okan Turan Evlendi Arda Turan'ın Kardeşi Okan Turan Evlendi

Acun Ilıcalı, Acunn.Com, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Acun Ilıcalı Acunmedya Akademi Mezuniyet Töreni'ne katıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:34 Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:27 7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 14:43:37. #1.11#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı Acunmedya Akademi Mezuniyet Töreni'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement