Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, 76. bölümüyle ekrana geldi. Dün yayınlanan bölümde Acun Medya ile yarışmacılar basketbol oyununda bir araya geldi. Beraberlik ile sonuçlanan maçta Mert'in itirazı Acun Ilıcalı'yı kızdırdı.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Acun Medya takımında, Acun Ilıcalı, İrem Kanan, Esat Yontuç ve Doğa yer alırken Survivor 2020 takımında ise Barış, Yasin, Berkan ve Ardahan mücadele etti. İki takımın heyecan dolu mücadelesinde skor 19-19'a geldi. Kazananı son sayı belirleyecekken sunucu Murat Ceylan'dan sürpriz bir teklif geldi ve maçın beraberlikle sonuçlanmasını istedi. Acun Ilıcalı bu isteği kırmadı ve maçın beraberlikle sonuçlandığını duyurdu.

ACUN'DAN MERT'E CEZA

Maç içerisinde ise Mert, Acun Ilıcalı'ya kural ihlali yapıldığı söyledi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, kamera kayıtlarına baktı ve kural ihlali olmadığı belirlendi. Mert'in sürekli itiraz etmesinden rahatsız olan Ilıcalı, herhangi bir kural ihlali olmadığını kanıtlayarak Mert'i ödül oyunundan men etti. Maçın beraber bitmesinin ardından Mert dışındaki tüm yarışmacılar yemek ödülünden faydalandı.