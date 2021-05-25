Acun Ilıcalı'nın her fırsatta dile getirdiği İngiltere'den bir takım satın alma hayali gerçek oluyor. Fortuna Sittard'la yolları ayıran Ilıcalı, Hull City'i almaya çok yakın.
Acun Ilıcalı, geçen sezonun başında Hollanda ekibi Forttuna Sittard'a ortak olmuş, kısa bir süre önce de bu ortaklığın sona erdiğini, "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum." sözleriyle duyurmuştu.
Spor Arena'nın haberine göre; Hollanda Ligi takımı Fortuna Sittard'a yatırım yapan ancak daha sonra karşılıklı anlaşma sonrası kulüple yollarını ayıran Acun Ilıcalı, İngiltere 1. Ligi'nde şampiyon olan ve Championship'e yükselen Hull City'i satın alıyor.
2010'dan beri Mısır asıllı İngiliz Allam ailesinin yönettiği Hull City'de CEO görevini Ehab Allam yapıyor. Ehab Allam'ın oğlunun Instagram'dan Acun Ilıcalı'yı takip etmesi de konuyu alevlendirdi.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak - Son Dakika Spor