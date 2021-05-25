Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak

Acun Ilıcalı'nın her fırsatta dile getirdiği İngiltere'den bir takım satın alma hayali gerçek oluyor. Fortuna Sittard'la yolları ayıran Ilıcalı, Hull City'i almaya çok yakın.

"BU KULÜBÜ İYİ YERLERE GETİRDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Acun Ilıcalı, geçen sezonun başında Hollanda ekibi Forttuna Sittard'a ortak olmuş, kısa bir süre önce de bu ortaklığın sona erdiğini, "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum." sözleriyle duyurmuştu.

ŞAMPİYON TAKIMI SATIN ALIYOR

Spor Arena'nın haberine göre; Hollanda Ligi takımı Fortuna Sittard'a yatırım yapan ancak daha sonra karşılıklı anlaşma sonrası kulüple yollarını ayıran Acun Ilıcalı, İngiltere 1. Ligi'nde şampiyon olan ve Championship'e yükselen Hull City'i satın alıyor.

SOSYAL MEDYADA TAKİP ETTİ

2010'dan beri Mısır asıllı İngiliz Allam ailesinin yönettiği Hull City'de CEO görevini Ehab Allam yapıyor. Ehab Allam'ın oğlunun Instagram'dan Acun Ilıcalı'yı takip etmesi de konuyu alevlendirdi.