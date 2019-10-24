Son Dakika Haberleri: Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma kazası yaşadı! Şeyma mesajda ne yazdı?
Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma kazası yaşadı! Şeyma mesajda ne yazdı?

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma kazası yaşadı! Şeyma mesajda ne yazdı?

1 saat önce

Acun Ilıcalı katıldığı canlı yayında telefonundan görüntü gösterdiği sırada Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ekranlara yansıdı!

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Acun Ilıcalı katıldığı canlı yayında telefonundan görüntü gösterdiği sırada Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ekranlara yansıdı!

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Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma kazası yaşadı! Şeyma mesajda ne yazdı?

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:46 
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