Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma kazası yaşadı! Şeyma mesajda ne yazdı?
1 saat önce
Acun Ilıcalı katıldığı canlı yayında telefonundan görüntü gösterdiği sırada Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ekranlara yansıdı!
Acun Ilıcalı katıldığı canlı yayında telefonundan görüntü gösterdiği sırada Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ekranlara yansıdı!
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Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:46
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