Acun Ilıcalı'dan Bensu Soral bombası!
6 saat önce
Ilıcalı, oyuncu Bensu Soral ile Etiler'de akşam yemeği yedi.
Ilıcalı, oyuncu Bensu Soral ile Etiler'de akşam yemeği yedi. İkiliye gecede Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş eşlik etti.
Mekan çıkışı açıklama yapan Ilıcalı, Soral'ın oyunculuğunu beğendiğini söyleyip "Bensu'nun TV8 bünyesinde olmasını isterim. Birlikte bir şeyler yapacağız" şeklinde konuştu.
Ünlü televizyoncu Soral'ın Survivor'da değil, bambaşka bir projede yer alacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:53
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