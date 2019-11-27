Son Dakika Haberleri: Acun Ilıcalı'dan Bensu Soral bombası!
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Acun Ilıcalı'dan Bensu Soral bombası!

6 saat önce

Ilıcalı, oyuncu Bensu Soral ile Etiler'de akşam yemeği yedi.

Acun Ilıcalı'dan Bensu Soral bombası!, System.String[]

Ilıcalı, oyuncu Bensu Soral ile Etiler'de akşam yemeği yedi. İkiliye gecede Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş eşlik etti.


Mekan çıkışı açıklama yapan Ilıcalı, Soral'ın oyunculuğunu beğendiğini söyleyip "Bensu'nun TV8 bünyesinde olmasını isterim. Birlikte bir şeyler yapacağız" şeklinde konuştu.


Ünlü televizyoncu Soral'ın Survivor'da değil, bambaşka bir projede yer alacağını belirtti.

bensu soral, Hakan Bas, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:53 
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