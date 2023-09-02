Acun Ilıcalı'dan bomba Mesut Özil yorumu: Mesut Özil olayı bir infazdır - Son Dakika

Acun Ilıcalı'dan bomba Mesut Özil yorumu: Mesut Özil olayı bir infazdır

Son Güncelleme: 02.09.2023 18:18

Acun Ilıcalı, Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki durumunu değerlendirdi. Ilıcalı, Mesut Özil olayının bir futbolcuya yapılan bir infaz olduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Pereira'yı eleştiren Ilıcalı, Pereira'nın yıldız futbolcularla sorun yaşadığını ve Mesut Özil'in de bu durumdan etkilendiğini ifade etti. Ilıcalı, Mesut Özil'in kariyerinin Pereira tarafından zarar gördüğünü ve bu durumun kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Ünlü televizyoncu ve iş adamı Acun Ilıcalı, Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun konuğu oldu. Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulunan Ilıcalı, Özil'in Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira yüzünden başarılı olamadığını ifade etti.

"BİR İNFAZDIR MESUT ÖZİL OLAYI"

Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyeri bir hayal kırıklığı oldu mu senin için? sorusunu yanıtlayan Ilıcalı, ''Çok basit anlatacağım. Tamamen kompleksli bir teknik direktörün, bir futbolcuya infazıdır Mesut Özil olayı. Pereira'yla ilgili yıllar önce röportajım var. İlk Fenerbahçe'den gönderildiğinde, bu hoca mı hoca değil demişimdir. O kadar o dönemde inancımı kaybetmişimdir. Aynı adam tekrar geldi maalesef. Kompleksli, gençleri çıkarıyorum havası yaratmaya çalışan, kendisini ön plana çıkaran, yıldızları değil gençleri çıkartıyorum demeye çalışan, yıldız düşmanı bir adam. Bundan sonraki kariyerinde de çok zorluklar yaşayacak. Bu tarz karakter problemi olan hocaların dünya futbolunda bir yere geldiğini görmedim. Bu adam Mesut Özil'le buluştu. Mesut Özil, son 9 maç Emreli dönemin hepsinde var. Fenerbahçe aradaki puan farkını kapatıyor. Ondan sona kıl payı şampiyonluk kaçıyor. Mesut'la yeni sezona başlanıyor. Galatasaray deplasmanında Mesut ve İrfan maçı beraber kopardı. Frankfurt deplasmanında gol atıyor. Gaziantep'te atıyor. Sonra Mesut 2 hafta oynamıyor. Sonra bir daha oynamıyor" dedi.

"BİR TEKNİK DİREKTÖRÜN FUTBOLCUYA VEREBİLECEĞİ BÜTÜN ZARARI VERDİ"

Dönemin teknik direktörü olan Pereira'yı sert eleştiren Ilıcalı, "Dünyada bir kural vardır, yıldız futbolcu alıyorsan ya oynatırsın ya almazsın. Alex'i yedek bırakmaya kalktık, ertesi gün Türkiye'yi terk etti. Bazı oyuncular yedek kalmaz. Ronaldo'yu yedek bırakabildiler mi, dünya karıştı. Mesut Özil kariyer olarak dünyadaki aktif oyuncular içerisinde belki ilk 10'a girer. Ne oldu, bu adamı biz 5 dakika, 10 dakika oynattık, ertesi gün oynatmadık. Bütün sinir sistemini bozdu. Bence tamamen bir teknik direktörün bir oyuncuya vereceği bütün zararı verdi. CV'sine bakıyorum, Van Persie'yle tartışması oldu, onu da çıldırttı. Çin'de Hulk'la birbirine girmişler. James Rodriguez'i Şampiyonlar Ligi'nde oynatmadı diye Porto bunu kovuyor zaten. Adamın her yerde yıldızlarla problemi oldu. İrfan Can Kahveci'nin Pereira'ylayken oyundan çıkarken cinnet geçirdiğini hatırlamıyor musunuz? Hiç mi bir oyuncuyla ilişki kuramazsın. Hayatımda yaşadığım en büyük üzüntülerden birisi dünya çapında bir oyuncunun Türkiye'ye gelmek için bütün fedakarlıkları yapması ve devamında da bir teknik direktörün bir oyuncuya bu kadar şefkatsiz, duygusuz, kimyasını bozacak şekilde yaklaşmasıyla Türkiye'den kayması" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Futbol Acun Ilıcalı'dan bomba Mesut Özil yorumu: Mesut Özil olayı bir infazdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan bomba Mesut Özil yorumu: Mesut Özil olayı bir infazdır - Son Dakika
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